برهم صالح يحث دول الجوار على تنظيم العلاقات المائية وعدم الإضرار بالعراق

محمد الفلاح - الخميس 8 يوليه 2021

حث الرئيس العراقي برهم صالح على ضروة التواصل مع دول الجوار، لتنظيم العلاقات المائية وفق مبادئ حسن الجوار وعدم الإضرار بالعراق.



واعتبر صالح خلال استقباله وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد، أن ملف المياه مرتكز للأمن القومي.

مشددا في هذا الصدد على ضرورة تأمين حصة العراق المائية، وتوفير الحاجة الزراعية للمياه، وإيلائه أولويةً قصوى على الصعيد الوطني في ظل التغيرات المناخية الحادة التي تواجه البلد والمنطقة والعالم ككل.

ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات وروافدهما التي تنبع جمعيها من تركيا وإيران، المجاورتين، اللذين يجريان فيه من أقصى الشمال والشمال الشرقي والتقاءً بشط العرب عند الجنوب بمحافظة البصرة.

ولم تفلح الجهود الدبلوماسية التي بذلت من الحكومات المتعاقبة على العراق ما بعد أبريل/نيسان 2003، في التوصل إلى حلول ناجعة تضمن حصص البلاد المائية وتؤمن أنهاره من التراجع.

وأسفرت تلك التجاوزات من قبل دولتي المنبع والروافد في تقلص الأراضي الزراعية واتساع دائرة التصحر، فضلاً عن التغييرات البيئة جراء ذلك الأمر، فيما توقع مختصون أن يدخل العراق عام 2040 بلا رافدين.