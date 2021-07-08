ليبيا.. تسجيل 1384 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 234 شخصا وتسجيل 4 حالات وفاة خلال 24 ساعة

محمد الفلاح - الخميس 8 يوليه 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الخميس، تسجيل 1384 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 234 شخصا، وتسجيل 4 حالات وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 366 إصابة و166 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 199 ألفًا و526 شخصًا، بينهم 16 ألفًا و95 حالة نشطة، ووفاة 3227 شخصا.

وعلى مدار الأسبوع الحالي تشهد ليبيا ارتفاع كبير في عدد الإصابات بعد تخطيها 1000 إصابة جديدة يوميا.

فيما حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، في الفترة الأخيرة في ليبيا، مشيرًا إلى أن معدل إيجابية الحالات بلغ 15% من العينات المسحوبة.