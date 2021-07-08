شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تقرر فرض حالة الطوارئ قبيل انطلاق الأولمبيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت حكومة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، فرض حالة طوارئ متعلقة بمكافحة فيروس كورونا، في طوكيو، قبل أسبوعين فقط من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية.

وقالت الحكومة إن حالة الطوارئ سيتم تطبيقها اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، وحتى 22 من آب/أغسطس، بشكل مؤقت. ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 23 من تموز/يوليو وحتى الثامن من آب/أغسطس.

ويشار إلى أن السبب وراء فرض حالة الطوارئ الرابعة في طوكيو منذ ظهور الوباء في مطلع العام الماضي، هو وجود زيادة كبيرة أخرى حاليا في أعداد إصابات فيروس كورونا.

ومع ذلك، فإن حالة الطوارئ ليست بمثابة فرض إغلاق مع تطبيق حظر تجول صارم، كما هو الحال في دول أخرى. وبينما يُطلب من المواطنين البقاء في المنزل قدر الامكان، فإن المطاعم ستظل مفتوحة، دون أن يسمح لها بتقديم مشروبات كحولية، على أن تغلق أبوابها في مواعيد مبكرة عن المعتاد في المساء.