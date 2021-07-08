أسعار نفط أوبك تتراجع الى 73 دولاراً

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها، إن "سعر سلة أوبك من 13 برميلاً للخام انخفض بمقدار 2.36 دولارين لتصل إلى 73.58 دولاراً، مقارنة بيوم الذي سبقه التي بلغ السعر فيها 75.94 دولاراً".

وعزا بعض المختصين انخفاض اسعار اوبك نتيجة تأثرها بالخامات الأخرى برنت والخام الامريكي التي تسعر النفط الخام عالمياً.

