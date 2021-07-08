انت الان تتابع خبر الأعرجي ونائب القائد العام للتحالف الدولي يبحثان الاوضاع الأمنية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع نائب القائد العام للتحالف الدولي الجنرال بيل ريجارد، اليوم الخميس، الاوضاع الأمنية في العراق .
وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي أستقبل نائب القائد العام للتحالف الدولي الجنرال بيل ريجارد".
وأضاف أن "الجانبين بحثا الاوضاع الأمنية في البلاد".
وأضاف أن "الجانبين بحثا الاوضاع الأمنية في البلاد".