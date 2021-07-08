انت الان تتابع خبر الأعرجي ونائب القائد العام للتحالف الدولي يبحثان الاوضاع الأمنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع نائب القائد العام للتحالف الدولي الجنرال بيل ريجارد، اليوم الخميس، الاوضاع الأمنية في العراق .