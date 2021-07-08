زيدان يعلن صدور مذكرات قبض بحق قتلة هشام الهاشمي والمتظاهرين

بغداد - ياسين صفوان - اعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، ان القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، فيما كشف عن صدور مذكرات قبض بحق متهمين بقتلة هشام الهاشمي.

وقال زيدان في تصريح للوكالة الرسمية تابعته الخليج 365، ان "القضاء اصدر مذكرات قبض بحق متهمين بقتلة هشام الهاشمي"، مبينا ان "بعض قضايا قتلة المتظاهرين انجزت منها صدور أحكام الإعدام بحق ضباط".

واضاف أن "القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية قاسم مصلح".