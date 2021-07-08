انت الان تتابع خبر التيار الصدري: المشككين بانتخابات تشرين ينعون نتائجهم المتوقعة فيها مبكرًا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي مع السفير الروسي في العراق ايلبروس كوتراشيف اخر تطورات العملية السياسية في العراق في مقر الهيئة بالعاصمة بغداد.
وذكر المكتب الاعلامي للربيعي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي بحث مع السفير الروسي في العراق ايلبروس كوتراشيف اخر تطورات العملية السياسية في العراق في مقر الهيئة بالعاصمة بغداد".
وبحسب البيان، "بارك الربيعي للسفير الروسي تسنم منصبه الجديد وبما يعزز تطوير العلاقات بين البلدين".
يشار الى أن اللقاء حضره عدد من اعضاء تحالف سائرون.
وبحسب البيان، "بارك الربيعي للسفير الروسي تسنم منصبه الجديد وبما يعزز تطوير العلاقات بين البلدين".
وأشار الربيعي خلال اللقاء على ان "الذين يشككون بالانتخابات المبكرة في تشرين القادم في حقيقة الامر انما ينعون نتائجهم المتوقعة فيها مبكرًا".
فيما اعرب كوتراشيف استعداد بلاده للاستثمار في العراق .
يشار الى أن اللقاء حضره عدد من اعضاء تحالف سائرون.