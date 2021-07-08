متورطون بالفساد.. الحكم بالحبس الشديد لثلاثة اشخاص في شركة 'كي كارد'

بغداد - ياسين صفوان - قررت محكمة جنايات الكرخ /لمكافحة الفساد، اليوم الخميس، الحكم على بهاء عبد الحسين عبد الهادي وافراح محمد عبد علي و ولاء عبد الجواد حسين العاملين بشركة "كي كارد" بالحبس الشديد لمدة ثلاثة سنوات نتيجة تورطهم باختلاس مبلغ مالي ضخم.

وقال مصدر قضائي للسومرية نيوز، انه "نتيجة لتحقيقات لجنة مكافحة الفساد، قررت محكمة جنايات الكرخ /لمكافحة الفساد الحكم على بهاء عبدالحسين عبدالهادي و افراح محمد عبد علي مدير عام مصرف الرافدين وولاء عبد الجواد حسين مسؤولة البطاقات الذكية في مصرف الرافدين بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات استنادا ًللمادة 316 بدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات رقم111لسنة1969 المعدل".

واضاف أن" المحكمة الزمت المحكوم عليهم برد المبلغ المختلس والبالغ 13173696096 مليار دينار عراقي "، فضلا عن اشعار الهيئة القضائية اكمال التحقيق عن الضرر الناتج من الاستحواذ على ارباح مصرف الرافدين نتيجة المساهمة مع شركة كي كارد للفترة من عام2013 لغاية 2019 ".

وتابع، ان "هذا الحكم يعتبر الثاني لبهاء عبد الحسين".