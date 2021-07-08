السيسي: لازال هناك الكثير من العمل حتى تصل المرأة إلى مكانتها اللائقة في مجتمعاتنا



الشارقة - اميمة ياسر -

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "إنه بالرغم من التقدم الملحوظ في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لازال هناك الكثير من العمل حتى تصل المرأة إلى مكانتها اللائقة في مجتمعاتنا"، مُستعينًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “استوصوا بالنساء خيرًا”.

وأضاف السيسي خلال المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي، “أن منظمة التعاون الإسلامي لا شك أنها تمثل ساحة مهمة لتعزيز دور المرأة في العالم الإسلامي”، مُشيرًا إلى “أن هذا المؤتمر فرصة هامة لطرح الصورة الحقيقة للمرأة في الإسلام، وتسليط الضوء على الدول الأعضاء من حيث معدلات وصول المرأة إلى القيادة وتمكينها وحمايتها من العنف والتمييز وغيرها من القضايا الرئيسية”.

وأكد السيسي أن مصر لم تدخر جهدًا في دعم المرأة حتى تبدأ عملها، موجهًا بإنشاء مركز بحثي يضاهي المراكز العالمية لخدمة المرأة.

وفي وقت سابق، أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح صباح اليوم المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف متحدث الرئاسة: “من المنتظر أن يشهد المؤتمر إطلاق عمل منظمة تنمية المرأة بمقرها الدائم في مصر”.