الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا لدعم منظمة تنمية المرأة.. والعاصمة الإدارية الجديدة تعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تدخر جهدا من أجل دعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف الرئيس خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى، الخاص بالمرأة، أن مصر ستسعى على مدار العامين المقبلين خلال رئاستها للمنظمة إلى التركيز على قضيتين من أكثر القضايا إلحاحًا، الأول التمكين الاقتصادي للمرأة ، والثانية مكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة، مشيرا إلى أن الغاية الأساسية التي ننشدها هي تحقيق التقدم والنهضة في دولنا ولكن ذلك لن يتم إلا بتمكين المرأة.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن افتتاح المؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة تعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها، وتؤكد ميلاد جمهوريتها الجديدة التى تتسع للجميع دون تمييز أو تفرقة، فى ظل مبادئ الديمقراطية والعدالة والمواطنة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، إن مصر حرصت على توجيه اهتمام خاص للحد من تداعيات كورونا على المرأة.