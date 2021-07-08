شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يستعرض مشروعات الحفاظ على التراث مع وفد "ثقافة النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن ملف التراث من أهم الملفات التى تتبناها المحافظة، مشيرا إلى وجود 1135 منشأة تراثية بالإسكندرية عبارة عن فلل ومنازل ومدارس ومنشآت.

وأوضح محافظ الإسكندرية خلال استقباله أمس وفد برلمانى من لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب نادر مصطفى، وكيل اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضور أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، والدكتور مؤمن زكريا استشارى مشروع تطوير المتحف اليونانى، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وهشام سمير مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع المشروعات، ومحمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، أن المحافظة قامت بجهد كبير لتطوير منطقة أبومينا الأثرية، حيث تم إزالة الحشائش وتمهيد طريق بطول 1500 متر وعرض 9 متر ، كما تم إنارة منطقة القبر من خلال تركيب 60 من الأعمدة الكهربائية، حفاظا على التراث، خاصة وأن المكان مدرج من قبل اليونيسكو.

وأشار محافظ الإسكندرية إلي أن الإسكندرية عاصمة الثقافات والحضارات، مؤكدا أن شارع النادى الدنيالى أقدم شارع فى العالم، وتابع: "لدينا العديد من المشروعات فى الإسكندرية ونعمل تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يتابع العمل على مدار الساعة لكى تصبح الإسكندرية مدينة سياحية عالمية من خلال تطوير المنتزه والمعمورة، والمشروعات القائمة على أطراف الإسكندرية، ونراعى الحفاظ على الآثار والتراث".

ولفت إلي أن محور التعمير الموازى للطريق الدولى الساحلى سيخفف زحام 5 مليون ونصف مواطن، وأيضا محور المحمودية حل أزمات مرورية يومية

وتابع أن المحافظة حددت 7 شواطىء للمواطنين بسعر 5 جنيه للفرد تم تجهيزهم على أعلى المستويات.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى مشروع الهوية البصرية الذي ينفذ في المحافظة، في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع المحافظات، مؤكداً أن المشروع يحافظ على القيم التراثية في العناصر البصرية التي تؤثر على انطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية.

وقال النائب الدكتور نادر مصطفى رئيس الوفد البرلمانى، ووكيل لجنة الإعلام، إن مجتمع الإسكندرية راقى، وإن زيارة دار الأوبرا فى أولى أيام زيارة الوفد البرلمانى بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية وقيادات وزارة الآثار والمحافظة شهد تنظيما رائعا واستقبالا حافلا بهر الجميع سواء أهالى الإسكندرية أو الوافدين من المحافظات الأخرى أو الأجانب وأداء الفرق والفنانين متميز ويعملون بأبسط الإمكانيات، مؤكدا أن ملف السياحة والآثار يعد على رأس أولويات اللجنة.

وتابع: "ركزنا فى الزيارة على ذلك، خاصة وأن الإسكندرانية يعشقون الثقافة والأوبرا والفن والمسرح عموما، لأنهم نشأوا وتربوا على ذلك ولديهم إرث يحبون الثقافة والأوبرا".

وأضاف "مصطفى" أن اللجنة زارت المتحف اليونانى ووقفت على العمل الجارى فيه، حيث يتم على قدم وساق، وتم رصد مايقرب من 500 مليون جنيه لتطويرة، واستهدفت اللجنة ذلك وكان ضمن توصياتها.

واستطرد: "كما زرنا منطقة أبو مينا الأثرية وشددنا على ضرورة إنقاذ المنطقة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وتم تركيب طلمبات لرفع المياه الجوفية، ودعمنا ذلك للتطوير، حيث إن تلك المنطقة ضمن المناطق التابعة لليونسكو وذات طابع أثرى دينى وسياحى".

وقال تامر عبد القادر أمين سر لجنة الإعلام، إن اللجنه تمد يد التعاون مع الأجهزة التنفيذية فيما يخص الملفات الواقعة ضمن اختصاصها، موضحا أن الزيارة الحالية للإسكندرية جاءت للوقوف على مدى تنفيذ المشروعات وفقا للتوصيات التى أعدتها اللجنة فى 2018 خلال زيارة اللجنة لمشروعات ابو مينا الأثرية والمتحف اليونانى والمعبد اليهودى أيضاً، مؤكدا أن اللجنة لاتألوا جهدا لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين والعمل على تطوير الآثار المصرية، وأن تكون الثقافة على رأس الأولويات بما يساهم فى التنوير ومحاربة الأفكار الهدامة.

وتسائل النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مشروع الهويه البصرية، مطالبا بتعميمه بكل محافظة.

وشددت النائبة منال سلامة عضو لجنة الإعلام، على أن تتواكب المشروعات فى إنشائها مع الطابع التراثي وأن تلفت الأنظار من خلال الشكل واللون لجذب السياح.

وطالب النائب رامى جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإسكندرية عقب ثورة يناير شهدت ما شهدته مصر من قبل الجماعات المتشددة فى محاولة لإضعاف أطراف الدولة وضرب التنوير .

وأوضح "جلال" أن هناك تطور كبير فى الملف الثقافى، وشدد على عدم ترك المجال إلى استمرار العشوائية فى البناء، كما حدث فى الماضى وإعادة الرونق الجمالى للإسكندرية.

وطالبت النائبة منى عمر عضو لجنة الإعلام بالعمل على إعادة السياحة والحفاظ على الرونق الجمالى الجذاب للإسكندرية بحكم أنها عروس البحر المتوسط، وقامت فيها حضارتين.

وأشارت النائبة شيماء حلاوة عضو لجنة الإعلام، إلى أن الكافيهات حجبت الرؤية عن البحر، وقالت: نريد أن نرى البحر والمشاهد الجمالية التى تتميز بها الإسكندرية.

وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة البدء فى إطلاق مشروع الهوية البصرية وتطوير حدائق المنتزه .

وتسائلت النائبة منال هلال عضو لجنة الإعلام وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن آليات الحفاظ على مشروع بشاير الخير، بالإضافة إلى ضرورة وضع لوحات إرشادية والوسائط وتسليط الضوء الإعلامى على منطقة أبو مينا الأثرية.

ودعت النائبة نشوى الديب عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، لاستكمال مشروع منطقة أبو مينا وإنشاء مدينة خدمية متكاملة سياحية لخدمة السياح والزائرين ووضعها على خريطة السياحة العالمية وسرعة الانتهاء من توفير محطة كهرباء للمنطقة، وأن يستفيد المتحف اليونانى من قطعة الأرض الملاصقة له من خلال توفير جراج للسيارات حتى يستوعب سيارات الزائرين وخاصة الوفود القادمة بعد افتتاح المتحف وحتى لا يحدث شلل مرورى بالشارع.

واستجاب المحافظ معلنا التنسيق مع وزارة الآثار لتنفيذ المشروع بنظام الشراكة بين المحافظة ووزارة الآثار.

وقدمت النائبة رانيا الجزايرلي عضو لجنة الإعلام الشكر لمحافظ الإسكندرية لمجهوداته وتواصله الدائم مع النواب، مطالبة بعدم تغيير لون التاكسى السكندرى فى عملية تطبيق الهوية البصرية، مع ضرورة عرض بعض المقتنيات الأثرية الموجودة فى المخازن بميادين المحافظة على أن تعمم بعد ذلك فى المحافظات.