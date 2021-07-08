شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن إجمالى تكلفة مشروعات نفذتها الدولة أخر 7 سنوات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الإدارى والمتابعة أن التكلفة الإجمالية للمشروعات المُنتهية والجاري تنفيذها تبلغ نحو 4.4 تريليون جنيه خلال الفترة (يوليو 2014 – يونيو 2021)، حيث تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 تريليون جنيه في 22 قطاع في جميع محافظات الجمهورية ونستعرض فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول التكلفة الإجمالية للمشروعات المنتهية والجارى تنفيذها في الفترة بين 2014 و2021: