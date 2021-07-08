شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن إجمالى تكلفة مشروعات نفذتها الدولة أخر 7 سنوات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الإدارى والمتابعة أن التكلفة الإجمالية للمشروعات المُنتهية والجاري تنفيذها تبلغ نحو 4.4 تريليون جنيه خلال الفترة (يوليو 2014 – يونيو 2021)، حيث تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 تريليون جنيه في 22 قطاع في جميع محافظات الجمهورية ونستعرض فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول التكلفة الإجمالية للمشروعات المنتهية والجارى تنفيذها في الفترة بين 2014 و2021:
- بلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات المُنتهية والجاري تنفيذها نحو 4.4 تريليون جنيه خلال الفترة (يوليو 2014 – يونيو 2021).
- الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 تريليون جنيه في 22 قطاعا في جميع محافظات الجمهورية.
- بلغت الاستثمارات الكلية في قطاع البترول والثروة المعدنية 1.2 تريليون جنيه.
- بلغت الاستثمارات في قطاع الكهرباء 403 مليار جنيه.
- نتيجة مشروعات الكهرباء ارتفع ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 عام 2015 إلى المركز 77 عام 2019.