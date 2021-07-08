سيرغي لافروف : الغرب يسعى لزعزعة استقرار روسيا قبل الانتخابات البرلمانية

محمد الفلاح - الخميس 8 يوليه 2021

ادعى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الدول الغربية قد تسعى لزعزعة الاستقرار في بلاده قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 19 سبتمبر (أيلول) المقبل، عبر التحريض على الاحتجاجات.



وأضاف لافروف اليوم الخميس أنه "يمكن الافتراض أنه قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستكون هناك محاولات جديدة لتقويض وزعزعة استقرار الوضع، والتحريض على بعض الاحتجاجات، حتى الاحتجاجات العنيفة منها، كما يحب الغرب أن يفعل دوماً"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتابع: "قد يطلق الغرب حملة عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات"، لافتاً إلى أن "هذه السيناريوهات التي رسمها الغرب لن تتحقق".

وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أشار في وقت سابق إلى أن هناك محاولات خارجية لتأجيج التوتر الاجتماعي في روسيا قبل الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى "أهمية اعتراض أي محاولات لإلحاق الضرر بالمصالح الوطنية وحقوق المواطنين الروس".