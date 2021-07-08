شكرا لقرائتكم خبر عن 896 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو اليوم الخميس 896حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض بواقع 24 حالة عما تم تسجيله أمس الأربعاء ، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم.

وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم(259 حالة) وفي الثلاثينات (193حالة) وفي الأربعينيات (161حالة) الأرقام الأعلى.

ويبلغ عدد الأشخاص المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب أعراض شديدة في طوكيو 60 شخصا، بانخفاض حالتين عما تم تسجيله أمس الأربعاء ، حسب مسؤولين معنيين بالصحة.

ويذكر أن حكومة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قررت اليوم ، فرض حالة طوارئ متعلقة بمكافحة فيروس كورونا، في طوكيو، قبل أسبوعين فقط من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية.