شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات اليهود يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن موسى هيثم مصطفى، عقب دهم منزل عائلته في بلدة العيسوية وتفتيشه.

و اعتقلت أيضا عضو بلدية أبو ديس عبد السلام عياد، عقب دهم منزله.