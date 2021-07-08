انخفاض بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في العراق

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة.

وقالت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الطقس ليوم غد الجمعة سيكون صحواً ولا تغيّر في درجات الحرارة، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة السرعة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم".

وأضافت أن "الطقس ليوم السبت المقبل سيكون صحواً ولا تغيّر في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم، فيما تنشط في المنطقة الجنوبية لتكون من (30-40) كم/ س مسببة تصاعد غبار".

وتابعت أن "الطقس ليومي الأحد والاثنين المقبلين سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم".

واشارت إلى ان "درجات الحرارة ستنخفض قليلاً يوم غد الجمعة".