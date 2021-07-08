بالصور.. الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل مصرف في المثنى

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365 أن "فرق الدفاع المدني أخمدت حريق اندلع داخل كابينة كهربائية رئيسية في بناية مصرف الرشيد بمركز المحافظة في السماوة".

وأضافت المديرية، ان "فرق الدفاع المدني أخلت الموظفين، واخمدت الحريق، كما عملت الى استخدام مخليات الدخان لإخراج غازات الحريق وانهت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية وأحالت الى عدم توقف عمل المصرف بتقديم خدماته المصرفية الى المواطنين".