انت الان تتابع خبر التربية تعلن الخطة الدراسية لمدارس التعليم المسرع واليافعين ومراكز حقك في التعليم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس، كتابًا يتضمن "خطة الدراسة" في مدارس (التعليم المسرع واليافعين ومراكز حقك في التعليم) للعام الدراسي 2021 – 2022.