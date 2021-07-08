بينهما اثنان بقضايا 'إرهاب'.. القبض على (44) مطلوبا في ديالى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة ديالى، اليوم الخميس، القبض على (44) مطلوبا اثنان منهما وفق المادة 4 إرهاب.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز ودوريات من أقسام الشرطة، وأفواج طوارئ ديالى خلال الممارسات الأمنية لليومين الماضيين تمكنت من إلقاء القبض على (44) مطلوبا للقضاء اثنان منهما وفق المادة 4 إرهاب".



واشارت الى، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتقديمهم للقضاء".

