بينها يخص الدوام.. خلية الازمة في بابل تتخذ اجراءات عاجلة بشأن كورونا

بغداد - ياسين صفوان - دعت خلية الازمة في محافظة بابل، اليوم الخميس، المواطنين إلى اخذ اللقاحات والالتزام بالوقاية لمواجهة الموجة الثالثة من الوباء التي سببت تصاعدا ملحوظا باعداد الاصابات، بينما اتخذت اجراءات عاجلة لتطويق اثارها.

وقال ممثل خلية الازمة في محافظة بابل حسين العسكري، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته الخليج 365، ان "الخلية ألزمت دوائر الدولة بتوزيع موظفيها بين دفعات بغية تطعيمهم وعدم التعامل مع المراجعين إلا بعد إبراز بطاقة التلقيح.

واضاف أنَّ "القرارات شملت ايضا أن يكون الدوام بنسبة 50 ٪ مع إلزام المدراء بمنع التجمعات في الدوائر، كما تم اتخاذ قرار بمنع إقامة مجالس العزاء والاعراس وغلق قاعات المناسبات وتوجيه المطاعم باستخدام الأواني الجاهزة، وتوجيه مديرية المرور بمحاسبة سائقي العجلات غير الملتزمين بإجراءات الوقاية، اضافة إلى إقامة مؤتمر اعلامي لتوعية المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية وضرورة اخذ اللقاح".