توترات البحر الأسود.. الأسطول الأمريكي السادس يدفع بـ"يوما" شمالا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في خطوة قد تزيد التوتر بالبحر الأسود، دفع الأسطول الأمريكي السادس، بسفينته العسكرية الضخمة "يوما"، قبل يومين من ختام مناورات غربية.

وقال الأسطول السادس في القوات البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، إن سفينة النقل والإنزال "يوما" تحركت باتجاه البحر الأسود، وهدفها إجراء عمليات عسكرية تجريها الولايات المتحدة وحلفاؤها بحلف شمال الأطلسي.



وأكد بيان الأسطول السادس في بيان بصفحته على "تويتر" أن سفينة "يوما" التابعة للقوات البحرية الأمريكية بدأت العبور شمالا باتجاه البحر الأسود.

ومن شأن الخطوة أن تثير غضب روسيا التي تعارض المناورات العسكرية في البحر الأسود، وترى فيها تشجيعا للمشاعر العسكرية، لغريمتها أوكرانيا، المدعومة من الغرب.

ومنذ أواخر يونيو/حزيران الماضي تجري مناورات عسكرية، أطلق عليها "Sea Breeze 2021"، تنتهي في العاشر من الشهر الجاري، وتشارك فيها كل من أوكرانيا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وهولندا، ودول أخرى حليفة لواشنطن.

وكانت السفارة الروسية لدى واشنطن دعت سابقا الولايات المتحدة وحلفاءها إلى التخلي عن إجراء المناورات العسكرية في البحر الأسود، محذرة من أنها "تزيد من خطر وقوع حوادث غير مقصودة".

وترسل الولايات المتحدة بشكل دوري سفنا حربية إلى منطقة البحر الأسود لإظهار الدعم لأوكرانيا، ما يثير غالبا احتجاجات من روسيا.

والسبت الماضي ردت روسيا بتحليق طائرات حربية في البحر الأسود، لما قالت إنه التدرب على قصف السفن المعادية بالمنطقة، التي تتدرب فيها حاليا القوات الغربية.

وزاد التوتر قبل أيام في البحر الأسود، بعد أن ثارت أزمة بين روسيا وبريطانيا؛ حين طعنت موسكو في حق السفينة البريطانية، إتش.إم.إس دفيندر، في المرور بالمياه قرب شبه جزيرة القرم، وهو أمر اعتبرت لندن أن "لها كل الحق فيه".

وقالت روسيا، إن السفينة دخلت مياهها الإقليمية بشكل غير قانوني، واتهمت لندن "بالاستفزاز"، مشيرة إلى أنها قد تقصف سفنا للبحرية البريطانية إذا أقدمت على المزيد من مثل هذه الأعمال.

وتأتي التدريبات في الوقت الذي يجري فيه حلف شمال الأطلسي" الناتو"، وأوكرانيا وحلفاؤهما تدريبات "سي بريز" واسعة النطاق في المنطقة.

