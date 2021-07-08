شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برلمان النمسا يوافق على حزمة قوانين لمكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

وافق اليوم برلمان النمسا على حزمة قوانين لمكافحة الإرهاب، التي اقترحتها حكومة المستشار سباستيان كورتس رئيس وزراء النمسا، رداً على الهجوم الإرهابي الذي وقع بالعاصمة فيينا في شهر نوفمبر الماضي.



وتضمنت حزمة القوانين تشريع جريمة جنائية جديدة تم إدراجها في قانون العقوبات لمكافحة الجرائم ذات الدوافع الدينية، وتوسيع الإشراف القضائي على الإرهابيين المدانين الذين يتم إطلاق سراحهم بشروط عقب تنفيذ فترة العقوبة، واستخدام الأساور الالكترونية في الرقابة، مع إمكانية التمديد المتكرر لفترات مراقبة المفرج عنهم.

وأقّر البرلمان توسيع قانون حظر شعارات ورموز الجماعات المتطرفة والإرهابية.