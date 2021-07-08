المملكة المغربية تشهد تزايداً كبيراً في سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تشهد المملكة المغربية تزايداً كبيراً في سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مسجلة إصابات متعددة بالسلالات المتحورة من الفيروس.



وكشفت وزارة الصحة المغربية عن وجود 43 حالة إصابة بالفيروس المتحور دلتا، في 4 جهات بالمغرب.

ويأتي ذلك في وقت تسجل المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي ارتفاعا متسارعا في عدد الحالات الجديدة المؤكدة إصابتها بـ”كوفيد-19″ للأسبوع الثاني على التوالي.

ودقت وزارة الصحة المغربية، في بيان، ناقوس الخطر، مُنذرة بـ"انتكاسة وبائية جديدة في حال استمرار عدم مبالاة المواطنين واستهتارهم وعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والحاجزية”.

وأضاف البيان أن هذا الوضع المقلق “يأتي في سياق رفع القيود عن السفر الدولي وإعادة استئناف الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية مع الرفع المتقدم لقيود الحجر الليلي والتنقلات الداخلية”.

ولتجنب اللجوء إلى تشديد الإجراءات، حذرت وزارة الصحة المواطنات والمواطنين من الاستهانة بهذا الخطر المحدق بالبلاد، خاصة بعد ظهور حالات إصابة بالسلالات المتحورة سريعة الانتشار والعدوى.