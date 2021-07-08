شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 100 نقطة إسعاف بمحافظات الجمهورية ضمن مبادرة حياة كريمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، العمل على تحسين الجوانب الحياتية بالريف المصرى، وذلك من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل لتلبية احتياجات الريفيين فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية وأيضا تطوير واستحداث مكونات القطاع الصحى.

وحسب إعلان وزارة الصحة والسكان، فإنه قد تم التعاقد على 1000 سيارة إسعاف جديدة لتغطية الخدمات الإسعافية بشكل أكبر، كما يجرى تطوير 100 نقطة إسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وإنشاء 19 نقطة إسعاف جديدة بجميع محافظات الجمهورية، في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة الإسعاف المصرية تزامنًا مع الطفرة التى تشهدها مصر فى شبكة الطرق والمحاور الجديدة.

يأتى ذلك فى إطار المخطط لتوفير منشأة صحية في كل قرية للمبادرة، وإجراء تطوير شامل للمنشآت المطابقة لمعايير التأمين الصحي الشامل وغير المطابقة، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتوفير سيارات القوافل الطبية باستفادة 115 ألف مواطن منها حتى الآن، وتخصيص أراض بديلة لإقامة المنشآت أو نقل الخدمات بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من التطوير، وتطوير مراكز طب الأسرة، والنهوض ببنوك الدم في 52 مستشفى، وتنفيذ 510 عيادات متنقلة، لكل مركز من مراكز الريف المصري، وتوفير الإغاثة العاجلة لخدمة ما يقرب من 11 ألف من التوابع لقرى الريف المصرى.