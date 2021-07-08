صور.. جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة شاملة في "الوقف" ضمن مبادرة "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

نظمت جامعة جنوب الوادى، قافلة شاملة لمركز الوقف بمحافظة قنا، في إطار مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أكد الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، إن مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للجامعات بأن تصبح حاضنة للمجتمعات المحيطة، مثمنًا جهود فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، في إطلاق مشروع تنمية الريف المصرى، الذي يترجم اهتمام السيد الرئيس بإحداث تنمية حقيقية من شأنها أن تغير وجه الحياة في القرى التى عانت كثيرًا، وآن لها أن يعيش سكانها "حياة كريمة" في ظل القيادة الرشيدة للرئيس السيسى.

وأضاف "غرباوى" أن الجامعة شاركت بقافلة شاملة بمركز الوقف بمحافظة قنا والذي يأتي ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، وضمت قافلة رياضية تهدف إلى استثمار طاقات الشباب وحسن إدارة الوقت، إلى جانب القوافل التوعية التي تهدف لزيادة الوعي بالقضايا العامة خاصة الإدمان الذى تبذل الدولة دورًا كبيرًا في محاربته، إضافة إلى القوافل البيطرية والزراعية التي تهدف للحفاظ على المحاصيل والثروة الحيوانية خاصة أن معظم الأسر القنائية تعتبر الزراعة وتربية الماشية مصدر رزق أساسي بالنسبة لها.