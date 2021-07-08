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ضبط 14 مخالفة تموينية خلال حملة في دمياط

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محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملة، لإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط المنظومة التموينية، شملت الأسواق والمحال التجارية ومستودعات الغاز والمخابز.

أسفرت الحملة عن تحرير ١٤ محضرا بعد رصد مخالفات شملت عرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبيع سجائر مجهولة المصدر، وكذلك الذبح خارج المجازر.

ورصد مسئولو الحملة، مخالفات تمثلت في عدم الإعلان عن أسعار الغاز، والسلع بالأسواق بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية.

وأعلنت المديرية عن ضبط ٩٨٧ مخالفة تموينية في حملات مختلفة خلال شهر يونيو المنقضي، مؤكدة على استمرار أعمال التفتيش لضبط حركة الأسواق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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