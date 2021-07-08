ارتفاع الدينار الكويتي والأردني.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر بيع الدينار الأردني وسعر شراء الدينار الكويتي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر بيع الريال القطري.

ويرصد الخليج 365 خلال تعاملات اليوم أسعار العملات العربية، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وبقي سعر شراء الدينار الأردني ثابتا عند 21.72 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع قرشا واحدا إلى 22.20 جنيه.

وظل سعر شراء الريال القطري مستقرا عند 4 جنيهات للشراء، بينما تراجع سعر البيع قرشين إلى 4.29 جنيه.

وزاد سعر شراء الدينار الكويتي قرشا واحدا إلى 49.18 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 52.22 جنيه.

وحافظ سعر الدينار البحريني على مستواه عند 40.36 جنيه للشراء، و41.69 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.