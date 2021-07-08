أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، كما ارتفع سعر بيع الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، مقارنة بأسعار أمس، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وبقي سعر شراء الدولار في مصرف أبو ظبي ثابتا عند 15.65 جنيه للشراء، بينما ارتفع سعر البيع قرشا واحدا إلى 15.74 جنيه.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والبركة، والتجاري الدولي، و التعمير والإسكان عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبي