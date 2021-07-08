رئيس حكومة الوحدة الليبيّة : نفكّر في إغلاق الحدود مع تونس لمدة أسبوعين تفاديًا لتفشّي "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة إن الحكومة تفكر في إغلاق الحدود مع تونس لمدة أسبوعين تفاديًا لزيادة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف الدبيبة أثناء مثوله أمام مجلس النواب أمس الإثنين، إن الإغلاق قد يكون بريّا كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة في تنقل المرضى.

وسجّلت تونس خلال الأيام الماضية أرقاما مرتفعة من الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا.

ومدّدت الحكومة التونسية ساعات حظر التجول ليلا في مسعى لوقف الإنتشار السريع لفيروس كورونا، بعدما سجلت البلاد رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية، حيث يبدأ الحظر من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا.

وقالت الحكومة إنها ستحظر كافة التجمعات حتى 11 جويلية .

المصدر : قناة العالم الإخبارية