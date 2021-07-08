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مجلس الأمن يدين بشدة اغتيال رئيس هايتي

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

مجلس الامن

دانت دول مجلس الأمن الدولي بشدة اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس، على أيدي مسلحين مجهولين، ودعت إلى الملاحقة القضائية السريعة لمرتكبي الجريمة.

ودعت دول المجلس في بيان جميع الأطراف السياسية في هايتي إلى الامتناع عن العنف والتحريض على العنف، والتزام الهدوء وتجنب الأعمال التي يمكن أن تسهم في زيادة عدم الاستقرار.

يذكر أن مقر الرئاسة في هايتي تعرض لهجوم مسلحين مجهولين يوم الأربعاء، مما أسفر عن اغتيال الرئيس، جوفينيل مويس، وإصابة زوجته مارتين بجروح بالغة.

وشهدت هايتي في الفترة الأخيرة حالة من الانفلات الأمني جراء عنف العصابات الذي أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص من بعض المناطق في البلاد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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