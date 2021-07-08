الكشف عن سبب الانفجار في ميناء دبي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - يوليو - 2021 9:22 صباحًا

نفت شرطة دبي، أن يكون سبب الانفجار الذي وقع في ميناء جبل علي، مساء الأربعاء، هو مواد مشعة.

وقال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبد الله خليفة المري، في تصريحات صحفية، إنه لم تكن هناك مواد مشعة على متن السفينة التي اندلع بها حريق على أحد أرصفة ميناء جبل علي.

وأضاف أن التقرير الأولي يشير إلى أن السفينة كان بها 130 حاوية، منها ثلاثة تحوي مواد قابلة للاشتعال، ومن المعتقد أن الانفجار حدث في واحدة من هذه الحاويات الثلاث:

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن السفينة كانت تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي بعيدا عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء، مشيرا إلى أن الحريق لم يؤد إلى حدوث إصابات أو وفيات.

وميناء جبل علي محطة نقل وتجارة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو قادر على التعامل مع حاملات طائرات وكان أكثر موانئ البحرية الأميركية ازدحاماً خارج الولايات المتحدة في عام 2017، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس الأميركية.