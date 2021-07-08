إدارة بايدن تجمد “صندوق أبراهام”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قررت الإدارة الأمريكية تجميد “صندوق أبرهام” الى أجل غير مسمى، حسب ما ذكر موقع غلوبس الاقتصادي الإسرائيلي عن مصادر أمريكية وإسرائيلية.

“وصندوق أبراهام” الذي قررت واشنطن تجميده أعلن عن انشائه بعد توقيع اتفاقي تطبيع بين إسرائيل من جهة وكل من البحرين والامارات من جهة أخرى في شهر سبتمبر الماضي، وهو صندوق لاستثمارات مشتركة بين الإدارة الامريكية وتل ابيب.

وتم إنشاء الصندوق في وقت مبكر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفي غضون ثلاثة أشهر فحص مئات الطلبات لتمويل مشاريع مختلفة، بما في ذلك بإسرائيل.

ووافق الصندوق على أكثر من 12 مشروعا في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المالية، كما توجهت إليه مؤسسات مالية كبيرة من الولايات المتحدة بهدف المشاركة في الاستثمار وزيادة رأس مال الصندوق، بحسب المصدر ذاته.

وكان من المقرر أن يضخ الصندوق بحسب بيانه التأسيسي ما يزيد عن 3 مليارات دولار في سوق الاستثمار التنموي للقطاع الخاص بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الازدهار في الشرق الأوسط.

لكن انتخاب جو بايدن أوقف نشاط الصندوق، فبعد أدائه اليمين رئيسا للولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي، استقال مدير الصندوق أرييه لايتستون، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب، ولم يتم تعيين خلف له من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، وفق ذات المصدر.

ورغم تأييد إدارة بايدن اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية في عهد ترامب، إلا أنها أقل تحمسا بشأن تخصيص أموال لها من ميزانيتها، وفق “غلوبس”.

من جانبها، علقت القناة (12) الخاصة على تقرير غلوبس بالقول إن “الكلمات الجميلة لواشنطن وأبوظبي بشأن استثمار مليارات الدولارات في إسرائيل باتت حبرا على ورق”.

وأضافت أن تجميد “صندوق أبراهام” كان أحد أسباب إنشاء الصندوق الإماراتي للاستثمار في إسرائيل، والذي تم الإعلان عنه في مارس/آذار الماضي.

ولفتت إلى أن الصندوق الإماراتي الذي تم إنشاؤه بقيمة 10 مليارات دولار أيضا يتعثر هو الآخر.

ومنذ إعلان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد عن تأسيس الصندوق، لم يتقدم العمل فيه بأي شكل يذكر، باستثناء حوار عام بين ممثلي وزارة الخارجية الإسرائيلية ونظرائهم في الإمارات حول سبل النهوض بأنشطة الصندوق، وفق ذات المصدر.