انتهاء عمليات البحث عن ناجين تحت ركام المبنى المنهار في فلوريدا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قالت السلطات الأميركية، الأربعاء، أن فرق الإنقاذ ستوقف عمليات البحث عن ناجين محتملين تحت ركام المبنى السكني الذي انهار جزئيا، قبل أسبوعين، في منطقة سيرفسايد قرب مدينة ميامي في ولاية فلوريدا.

وقالت السلطات إنها ستركز جهودها على رفع الأنقاض لانتشال الجثث المطمورة تحتها.

وقالت رئيسة بلدية مقاطعة ميامي-ديد، دانييلا ليفين كافا، إنه “ببالغ الحزن أعلن لكم أننا اتخذنا بعد ظهر اليوم القرار البالغ الصعوبة بالانتقال من مرحلة البحث والإنقاذ إلى مرحلة انتشال (الجثث)”.

وأشارت كافا إلى أن عدد الجثث التي انتُشلت حتى الساعة بلغ 54، في حين لا يزال 86 شخصا في عداد المفقودين.

ولم يتم انتشال أي شخص على قيد الحياة من أكوام الخرسانة المسحوقة والخشب المنشور والمعدن الملتوي منذ الساعات الأولى من وقوع الكارثة في البلدة المطلة على المحيط.

ولجأت السلطات المحلية، الأحد، إلى هدم الجزء المتبقي من المبنى السكني، وذلك للحد من مقدار الركام الذي حال دون تمكن طواقم الإنقاذ من مساعدة أي ناجين محتملين بعد انهيار قسم من المبنى.