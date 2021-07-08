سوريا.. قتلى وجرحى في هجوم استهدف قوات النظام في درعا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

قالت مصادر حقوقية سورية عن سقوط أربعة قتلى من قوات النظام السوري في هجوم استهدف سيارتهم، الأربعاء، في ريف مدينة درعا جنوب البلاد، لافتة أن الهجوم تم باستخدام عبوة ناسفة.

كما أكدت المصادر أن بين القتلى ضابط برتبة ملازم، بالإضافة إلى سقوط جريحين، مشيرةً إلى أن قوات النظام السوري ضربت طوقاً أمنياً في مكان وقوع الحادثة، في المنطقة بين قريتي نافعة-عين ذكر في الريف الغربي للمدينة.

يشار إلى أن مدينة درعا شهدت خلال السنوات الماضية، تصاعداً في الهجمات المسلحة ضد مواقع تابعة للنظام السوري، وتحديداً للفرقة الرابعة، التي تضم قوات النخبة لدى النظام، بالإضافة إلى تزايد عدد عمليات الاغتيال لضباط أمنيين ومقربين من النظام في المدينة.

في ذات السياق، كشفت المصادر عن وقوع 1137 هجمة مسلحة استهدفت مواقع النظام السوري العسكرية في المدينة منذ عام 2019، لافتاً إلى أن تلك الهجمات تراوحت بين الاغتيالات ومحاولات الاغتيال وتفجير عبوات ناسفة وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار.

إلى جانب ذلك، أشارت المصادر إلى أن 778 شخصاً سقطوا ضحايا التوترات الأمنية في درعا، بينهم 222 مدنيًا و359 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، مقابل 138 من مقاتلي المعارضة السابقين، الذين انتقلوا للقتال إلى جانب قوات النظام و27 مسلح تبع لحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية.