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انتشال 18 جثة أخرى من تحت أنقاض المبنى المنهار في فلوريدا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 8 يوليه 2021

انتشلت فرق الإنقاذ أمس الأربعاء 18 جثة أخرى من تحت أنقاض المبنى الذي انهار قبل نحو أسبوعين بولاية فلوريدا الأمريكية، وقال مسؤولون في الولاية إنه لم يعد هناك أي أمل في العثور على أحياء بين قرابة 100 شخص لا يزالون في عداد المفقودين.

 

وتم حتى الآن انتشال 54 جثة إجمالا من تحت أنقاض مبنى تشامبلين تاورز ساوث في بلدة سيرفسايد المطلة على المحيط.

 

وقال راي جاد الله؛ مساعد رئيس إدارة الإطفاء في مقاطعة ميامي ديد، لأسر الضحايا خلال إفادة خاصة إنه لم تعد هناك أية فرصة الآن في العثور على ناجين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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