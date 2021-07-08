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تصادم سفينتين في الفلبين .. ومخاوف من حدوث تسرب نفطي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 8 يوليه 2021

أعلن خفر السواحل الفلبيني أن سفينة شحن اصطدمت بسفينة تجريف في المياه الواقعة قبالة العاصمة الفلبينية مانيلا اليوم الخميس، مما أثار مخاوف من إمكانية حدوث تسرب نفطي.

 

واصطدمت السفينة "إم في بالاوان بيرل" بالسفينة "بى كيه إم 104" التي ترفع علم قبرص فى خليج مانيلا على بعد حوالي 100 متر من شاطئ باسكو قبل الفجر، وفقا لما ذكره خفر السواحل.

 

وأضاف خفر السواحل أنه لم يصب أي من أفراد الطاقم في الحادث.

 

وتحمل "إم في بالاوان بيرل" ثلاثة آلاف لتر من زيت الديزل و60 لترا من زيت المحرك، وفقا لأحد أفراد الطاقم.

 

وذكر خفر السواحل أن "بي كيه إم 104" كانت تقوم بأعمال تجريف وغيرها من أنشطة تنمية الأراضي في المنطقة.

 

وتم إرسال قوة حماية البيئة البحرية التابعة لخفر السواحل لمنع أي تسرب محتمل من السفينة "إم في بالاوان بيرل".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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