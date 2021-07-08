هجوم صاروخي على قاعدة تستضيف قوات أمريكية بالعراق

محمد الفلاح - الخميس 8 يوليه 2021

قال مسؤلون أمريكيون إن 14 صاروخا على الأقل أصابت أمس قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، التي تستضيف قوات أمريكية ودولية، مما أسفر عن إصابة عسكريين أمريكيين اثنين.



وعلى الرغم من عدم إعلان أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات التي تعد جزءا من موجة تستهدف القوات الأمريكية أو المناطق التي تتمركز فيها في العراق وسوريا، يعتقد محللون أنها جزء من حملة من قبل الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.

وقال الكولونيل الأمريكي وين ماروتو، المتحدث باسم التحالف، إن شخصين أصيبا بجروح طفيفة في الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية بغرب العراق.

وسقطت الصواريخ داخل القاعدة ومحيطها. وقال ماروتو في وقت سابق إن ثلاثة أصيبوا.

وقال مسؤولون أمريكيون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن المصابين من العسكريين الأمريكيين. وأضافوا أن أحدهما أصيب بارتجاج في المخ والآخر بجروح طفيفة.

وقال مسؤولون بالجيش العراقي إن وتيرة الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الملغومة على القواعد الأمريكية في الفترة الأخيرة لم يسبق لها مثيل.

وقالت مصادر عسكرية عراقية إن قاذفة صواريخ مثبتة على ظهر شاحنة استخدمت في هجوم الأربعاء وعُثر عليها تحترق في مزرعة قريبة.