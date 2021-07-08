شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تبحث الإغلاق الجزئي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبحث اللجنة العليا في تايلاند، فرض إغلاق جزئي بالمناطق الأكثر تضررا بفيروس كورونا في البلاد، ومن بينها العاصمة بانكوك، لمكافحة موجة الإصابات الاكثر فتكا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس عن الأمين الدائم للصحة العامة، كياتيفوم وونجراجيت، قوله للصحفيين اليوم، إن قوة العمل الوطنية ستجتمع غدا لاتخاذ قرار بشأن مقترحات وزارة الصحة المتعلقة بقرارات البقاء في المنزل، وفرض حظر على السفر بين الأقاليم.

وأوضح أنه في حين أنه قد يُسمح للشركات والخدمات الأساسية مثل أسواق المواد الغذائية والمستشفيات بممارسة العمل، إلا أنه سيتم منع المواطنين من السفر للقيام بأنشطة غير أساسية.

ويأتي الضغط من أجل فرض إجراءات أكثر صرامة لمكافحة تفشي الفيروس، بعد زيادة عدد الإصابات بنحو عشرة أضعاف منذ مطلع أبريل الماضي، وهو ما هدد بعرقلة تعهد رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا بإعادة فتح البلاد بالكامل خلال نحو 100 يوم.