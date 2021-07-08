"الصيد العكِر" في علاقات السعودية والإمارات يرتطم بـ"جبل علي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هرج ومرج، وأمنيات خائبة، وصيد خبيث في المياه العكِرة، قطع عليه السعوديون والإماراتيون الطريق، قبل اكتمال خروجه من أوكار الحقد.

حقدُ يتلمس أي فرصة للتنغيص على التجربة الإماراتية السعودية، النادرة في علاقات الأشقاء، التي تخطت التعاون الثنائي التقليدي، إلى مصافّ التنسيق الاستراتيجي، لتُرسم بذلك نموذجا غير مسبوق، لا تعكّره دلاء الحاقدين.

فما إن شب حريق في سفينة بميناء جبل علي بدبي، حتى تسارع التضامن السعودي مع الإمارات، ليبرز الدفء في علاقات البلدين الشقيقين، ويٌسقط في أيادي من تمنوا للحظة أن يتغير شيء في تعاضد البلدين.

تغريدات بالأماني بالسلامة، وتعابير عن التضامن، استمرت خلال 40 دقيقة سيطر فيها الدفاع المدني على حريق سفينة في جبل علي، ليتحول الأمر إلى إشادة سعودية بأيادي الإمارات البطلة التي حولت المخاوف في الميناء العالمي إلى بردٍ وسلام، مع كتابة سطرٍ جديد في سجلّ بطولة السرعة والإنجاز.

الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، سارع إلى التغريد، متمنيا السلامة للإمارات من الحريق، وكتب في تغريدة له: "حفظ الله بلدنا الإمارات حكامها و شعبها من كل شر خطاكم السوء.. سلاما دبي".





وتحت هاشتاق "سلاما دبي" أيضا غرّد الإعلامي السعودي بندر عطيف بالقول: "بردا وسلاما على #الامارات، خطاك السوء يا دار زايد، ولا بأس على أشقائنا وأحبابنا في الإمارات العربية المتحدة.. حفظكم الله من كل مكروه وسوء".

رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، انضم إلى سرب التضامن، قائلا في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "خطاكم السوء أهلي في الإمارات، حفظ الله بلادكم وشعبها الطيب".





وفي إشادة بسواعد أبناء الإمارات، التي أنهت إخماد الحريق في فترة قياسية، كتب الناشط السعودي والإعلامي عبدالله البندر: "سرعة في التعامل مع حادث حريق ميناء #جبل_علي بدون وفيات أو إصابات ولله الحمد".

بنفس النبرة المشيدة غرد حساب "الدرع السعودي": "وكالعادة تم التعامل بسرعة فائقة مع حريق #جبل_علي وأخمدت النيران في دقائق معدودة ولازالت صدور الأعداء مشتعلةً تحترق إلى الآن ...".





كم كبير من التغريدات المتضامنة والمشيدة من السعوديين، تفاعل معها الداعية الإماراتي أحمد موسى، حيث كتب: "تغريدات وتفاعل إخواننا في المملكة الحبيبة على حادثة الحريق في #جبل_علي تدلّ على طيب أصلهم ونقاوة معدنهم، وأننا جميعاً في مركب واحد.. يسرهم ما يسرنا ويضرهم ما يضرنا.. حفظ الرحمن أوطاننا من كل سوء ومكروه، وأدام الله الود بيننا.. وكفانا الله شر كل صاحب فتنة".





ومساء أمس الأربعاء نجحت فرق الدفاع المدني بدبي في السيطرة على الحريق الناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الأجهزة المعنية سيطرت بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من الحريق الذي اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة الميناء.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي أوضح أن الحريق اندلع بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات، فيما جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية في ميناء جبل علي.