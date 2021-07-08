شكرا لقرائتكم خبر عن صعوبة وصول الخدمات للمواطن أبرزها.. تعرف على الآثار السلبية للزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتسبب الزيادة السكانية فى مصر فى آثار سلبية عديدة على المواطن، وتؤثر بشكل كبيرة على قدرة الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة؛ ما ينعكس بالسلب على الاقتصاد.

ورصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الآثار السلبية الكثيرة للزيادة السكانية فى مصر...

- زيادة الاستهلاك لدى الأفراد

- زيادة نفقات الدولة على الخدمات

- انتشار ظاهرة البطالة

- الانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص

- ارتفاع اسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية

- انهيار المرافق العامة

- اختلالات في النظام المجتمعي في الدولة

- تفشي البطالة وقلة فرص العمل وحاجة الناس إلى الدخل

- زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن

- صعوبة رعاية الأبناء، وانخفاض المستوى المعيشي للأسرة

- الخلافات الأسرية، وضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين

- صعوبة الوصول للخدمات اللازمة بسهولة

- مشكلات أخرى صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وتعليمية