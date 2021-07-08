منذ بدء الجائحة.. كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

محمد الفلاح - الخميس 8 يوليه 2021

سجلت كوريا الجنوبية 1275 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.



وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 164 ألفا و28 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما أضافت البلاد حالة وفاة واحدة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2034.