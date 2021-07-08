هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد

محمد الفلاح - الخميس 8 يوليه 2021

نجحت منظومة C-RAM بالسفارة الأمريكية ببغداد في التصدي لهجوم صاروخي قرب محيطها بالمنطقة الخضراء.



ودوت صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية وسط بغداد إثر هجوم صاروخي، وفقا لوسائل الإعلام.

وفي وقت لاحق، أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية استهداف المنطقة الخضراء ببغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن خلية الإعلام الأمني تأكيدها قيام مجموعة خارجة عن القانون باستهداف المنطقة الخضراء في بغداد بـ3 صواريخ كاتيوشا.

وأوضحت أن الصاروخ الأول سقط قرب مقر جهاز الأمن الوطني العراقي، بينما الثاني في ساحة الاحتفالات، فيما سقط صاروخ ثالث قرب منطقة الشيخ عمر في حي سكني.

دوي الانفجارات يأتي بعد ساعات من إعلان قيادة عمليات بغداد عن إحباط تفجير 4 عبوات ناسفة شمالي العاصمة بغداد.