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الفلبين.. تصادم بين سفينتين ومخاوف من تسرب نفطي

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الدمام - شريف احمد - أعلن خفر السواحل الفلبيني أن سفينة شحن اصطدمت بسفينة تجريف في المياه، الواقعة قبالة العاصمة الفلبينية مانيلا اليوم الخميس، مما أثار مخاوف من إمكانية حدوث تسرب نفطي.

واصطدمت السفينة "إم في بالاوان بيرل" بالسفينة "بى كيه إم 104" التي ترفع علم قبرص فى خليج مانيلا، على بعد حوالي 100 متر من شاطئ باسكو قبل الفجر، وفقا لما ذكره خفر السواحل.

وأضاف خفر السواحل أنه لم يصب أي من أفراد الطاقم في الحادث، مبينا أن "إم في بالاوان بيرل"، تحمل ثلاثة آلاف لتر من زيت الديزل و60 لترا من زيت المحرك، وفقا لأحد أفراد الطاقم.

وذكر خفر السواحل أن "بي كيه إم 104" كانت تقوم بأعمال تجريف وغيرها من أنشطة تنمية الأراضي في المنطقة، بينما تم إرسال قوة حماية البيئة البحرية التابعة لخفر السواحل، لمنع أي تسرب محتمل من السفينة "إم في بالاوان بيرل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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