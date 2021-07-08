شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تقدم مساعدات صحية لإندونيسيا لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الأسترالية، أنها ستقدم مساعدات صحية إلى إندونيسيا، لدعم جهودها لمواجهة الزيادة الكبيرة في حالات فيروس كورونا.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين في بيان صادر عن مكتبها، إنها تحدثت مع نظيرتها وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، وأكدت وقوف أستراليا إلى جانب إندونيسيا.

وأوضح البيان، أن المساعدات ستشمل معدات طبية متعلقة بالأوكسجين، بما في ذلك ألف جهاز تنفس وما يصل إلى 700 من مكثف الأوكسجين وأكثر من 170 أسطوانة أوكسجين، ومجموعة من المواد الاستهلاكية واللوازم الطبية الأخرى، وأكثر من 40 ألف مجموعة اختبار سريع، و 2.5 مليون جرعة لقاح استرازينيكا خلال العام 2021م.