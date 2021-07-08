الكويت تسجل 1585 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزارة الصحة الكويتية تسجيل 1585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 369227.



وقال المتحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مجموع حالات الوفاة المسجلة بلغ 2059، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 1857 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 348850، موضحا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 94.48 في المئة.

وأضاف أن عددا من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 307 حالات في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 18318 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة كوفيد 19 إلى 1125.