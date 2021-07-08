شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منذ بدء الجائحة.. كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت كوريا الجنوبية 1275 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.



وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 164 ألفا و28 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما أضافت البلاد حالة وفاة واحدة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2034.