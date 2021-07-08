- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 45892 إصابة جديدة بكورونا و817 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021
متابعات_ الخليج 365
أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند اليوم الخميس تسجيل 45892 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 30.71 مليون.
وأشارت البيانات إلى تسجيل 817 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 إلى 405028 منذ بدء الجائحة.
أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند اليوم الخميس تسجيل 45892 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 30.71 مليون.
وأشارت البيانات إلى تسجيل 817 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 إلى 405028 منذ بدء الجائحة.