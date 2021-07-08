شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي.. 3664 إصابة جديدة بكورونا في كوبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت كوبا رقمًا قياسيًا جديدًا للإصابات اليومية بكوفيد -19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3664 حالة، ليصبح المجموع 214577، إلى جانب 18 حالة وفاة أخرى ليصبح المجموع 1405.

وأفاد المدير الوطني للنظافة وعلم الأوبئة بوزارة الصحة العامة فرانسيسكو دوران، أنه من إجمالي عدد الحالات الجديدة ، كان هناك 3622 حالة ناجمة عن انتقال العدوى من المجتمع.

وسجلت مقاطعة ماتانزاس 806 إصابة جديدة في اليوم الأخير ، مع أعلى معدل إصابة في الجزيرة عند 1316 لكل 100 ألف نسمة.

وفي ظل هذا الوضع، قررت الحكومة إرسال 300 طبيب وممرض من مناطق أخرى إلى ماتانزاس، بالإضافة إلى 200 طبيب متخرج حديثًا لتعزيز النظام الصحي في المحافظة.

وبالإضافة إلى ذلك، نفذت كوبا تدابير جديدة للحد من الزيادة الجديدة في عدد الحالات الأسبوع الماضي، بما في ذلك تعزيز المراقبة الوبائية، وسن ضوابط صحية دولية أكثر صرامة ومواصلة حملتها الوطنية للتلقيح.

وحتى الآن تم إعطاء 6.75 مليون جرعة من اللقاح المرشحين Soberana-02 و Abdala ، مع أكثر من 2.92 مليون كوبي يتلقون جرعة واحدة على الأقل.