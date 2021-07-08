شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يدين اغتيال رئيس هايتي ويدعو إلى الامتناع عن العنف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان مجلس الأمن الدولي، بـ "أشد العبارات" اغتيال رئيس هايتي، داعياً كافة الأطراف في هايتي، إلى الامتناع عن أعمال العنف أو التحريض.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعرب عن “الادانة بأشد العبارات” أيضا، لاغتيال الرئيس جوفينيل مويز، رئيس جمهورية هايتي.

وشدد "غوتيريش"، على أهمية “تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة”، داعياً إلى "الحفاظ على النظام الدستوري، والبقاء موحدين في مواجهة هذا العمل المقيت، ونبذ كل أشكال العنف"، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب حكومة وشعب هايتي.