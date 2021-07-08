في عهد أردوغان.. المشاكل اقتصادية بتركيا تقود عازف كمان شهير للانتحار

أقدم إلياس تاتيك، أحد أهم عازفي الكمان في تركيا، على الانتحار في منزله بمنطقة ساريير في مدينة إسطنبول.

خيمت حالة من الحزن على الوسط الفني في تركيا بعد إعلان وفاة تاتيك الذي أنتج العديد من المقطوعات الموسيقية الشهيرة، من بينها “عثرت عليكِ” و”سنواتي” و”وُلدت في يوم ممطر” و”لو كتبت حياتي لكانت رواية”.

وتولى تاتيك الإنتاج الموسيقي في الألبومات الموسيقية للعديد من المغنيين الأتراك، من بينهم سازان أكسو وابراهيم تاتليسيس وتاركان وأحمد كايا وسيبال جان.

ونشر مستخدمون على توتير تغريدات تعزية في وفاة الفنان إلياس تاتيك، وقال البعض عنه أنه أقدم على الانتحار بسبب الاكتئاب ومشاكل مالية.

يذكر أن هناك تقارير كشفت عن ارتفاع معدلات الانتحار بتركيا بسبب الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد.